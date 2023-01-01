Компания имеет международную лицензию на экспорт автомобилей и 4 автосалона в Дубае .

В наличии более 600 автомобилей ,

готовых к отправке.

Организована собственная логистика наземным транспортом, а также авиадоставка своим чартерным самолётом

вместимостью до 10 единиц

Филиалы компании в Москве, Бишкеке и Алматы.



