Группа компаний Al Sawabi из ОАЭ
рассматривает представительство в Вашем регионе.
рассматривает представительство в Вашем регионе.
Компания имеет международную лицензию на экспорт автомобилей и 4 автосалона в Дубае.
В наличии более 600 автомобилей,
готовых к отправке.
Организована собственная логистика наземным транспортом, а также авиадоставка своим чартерным самолётом
вместимостью до 10 единиц
Филиалы компании в Москве, Бишкеке и Алматы.
В наличии более 600 автомобилей,
готовых к отправке.
Организована собственная логистика наземным транспортом, а также авиадоставка своим чартерным самолётом
вместимостью до 10 единиц
Филиалы компании в Москве, Бишкеке и Алматы.