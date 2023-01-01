Группа компаний Al Sawabi из ОАЭ
рассматривает представительство в Вашем регионе.
Компания имеет международную лицензию на экспорт  автомобилей и 4 автосалона в Дубае.
В наличии более 600 автомобилей,
готовых к отправке.
Организована собственная логистика наземным транспортом, а также авиадоставка своим чартерным самолётом
вместимостью до 10 единиц
Филиалы компании в  Москве, Бишкеке  и Алматы.

Получите пошаговый план запуска
Узнайте как удалённо запустить бизнес на доставке и растаможивании автомобилей из Дубая,
не имея собственного автопарка.
Преимущества бизнеса на авторынке Дубая
Ассортимент
Большой ассортимент автомобилей в любой комплектации.
Цена
Даже с учётом растаможивания и доставки покупать в Эмиратах авто выгоднее, чем в России и СНГ.
Востребованность
Согласно данным статьи Forbes спрос на авто из-за границы в январе - феврале 2023г вырос в 3,3 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Бизнес на доставке авто из Дубая
Окупается с доставки первых двух машин.
Что входит в готовый бизнес:
Сопровождение на всех этапах бизнеса
Готовый автобизнес с Дубаем "под ключ"

Обучение
Ускоренное обучение в Дубае с получением сертификата.

Контент
Рекламные видеосъёмки  в головном офисе в Дубае и автосалонах.
Маркетплейс
После обучения партнёры получают  сайт на своём домене с базой из более 
30 000 автомобилей.
Сопровождение
Нашим представителям не нужно беспокоиться о налоговых отчетах.  Бухгалтерию ведут штатные специалисты  Al Sawabi.
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Необходимые инвестиции в виде депозита от 3000$

Депозит возвращается в размере 1000$ c каждой проданной машины 
+ выплачивается процент за совершённую сделку.

Оставьте заявку и мы расскажем как запустить
автобизнес с ОАЭ!
узнать размер инвестиций
получить пошаговый план запуска
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